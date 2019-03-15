Адовый теракт: что происходит в Новой Зеландии

Новозеландского стрелка называют вторым Брейвиком

В ночь с 14 на 15 марта Новая Зеландия оказалась в эпицентре неимоверной трагедии. В городе Крайстчерч мужчина ворвался в здание мечети и начал расстреливать людей. По предварительным данным погибли 40 человек и еще 30 человек ранены.

Позднее стало известно, что стрелок действовал не один и расстрелы проводились сразу в двух мечетях. Вооруженные люди зашли в помещение сразу после дневной молитвы. Они забаррикадировали выход и открыли огонь.

Полиция установила личность стрелка – это 28-летний австралиец Брентон Таррант. Известно, что у него были сообщники – четверых уже задержали. Сам Таррант находится в бегах.

На страницах в социальных сетях Брентон Таррант написал, что атака на мечети – это акт мести за террористический акт в Стокгольме в 2017 году. Он написал о жертве этого теракта – 11-летняя Эббу Аккерлюнд. Таррант придерживается ультраправых и националистических взглядов.

По записям видно, что Таррант долго готовился к преступлению. На своей странице в Twitter он опубликовал 73-страничный манифест, в котором сообщил, что он обычный белый парень, который борется за будущее своего народа. Также на страницах этого манифеста – цитаты из Библии. На рожках для автомата он написал даты ключевых моментов "становления европейской цивилизации": битва при Каргуле, русско-турецкая война.

Все происходящее Таррант показывал в прямом эфире, он обратился к зрителям с фразой: "Помните парни, подписывайтесь на Пьюдипая". Видео жутких расстрелов появились практически на всех платформах в социальных сетях, но администрации платформ удаляют все видеозаписи.

Уже сейчас пользователи называют Тарранта вторым Брейвиком.

В Крайстчерче введено чрезвычайное положение, людей просят не выходить на улицу, закрыты учебные заведения и учреждения. Также стало известно, что расстрелами Таррант решил не ограничиваться – полиция перехватили одну машину с взрывчаткой, еще две бомбы обнаружили на трамвайной остановке в Окленде, недалеко от железнодорожного вокзала.

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что установлена личность стрелка в мечети Новой Зеландии.

А также рассказывали о том, что при стрельбе в Новой Зеландии погибли не менее 40 человек.