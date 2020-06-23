Адвокат пострадавшей об изнасиловании в Кагарлыке: все было более жестоко и страшно

Адвокат пострадавшей от действий полицейских в Кагарлыке девушки Елена Сотник заявила, что, то, что известно об изнасиловании в СМИ "это вершина айсберга", а на самом деле "все было еще более жестоко и страшно". Также она рассказала о проблемах в полицейской системе, которые мешают расследованию и наказанию полицейских.

На своей странице в Facebook она рассказала, почему взялась за дело с тремя самыми принципиальными адвокатами, а также прокомментировала новые подробности жуткого инцидента.

"То, что мы знаем о том, что случилось с Нелей со СМИ - вершина айсберга, все было еще жестче и страшнее... Перспективы в деле были весьма туманными. Не хочу комментировать действия коллег, но первые недели были самые важные, нужна была инициатива представителей потерпевшей, к сожалению из материалов дела ее не видно. То, каких усилий нам стоило выйти на семью Нели и предложить нашу помощь, говорит о том, как система защищалась от "чужих" сценариев", - написала Елена Сотник.

После того, как бывший адвокат пострадавшей опубликовал ее личные данные, она решила встать на ее защиту.

"Последней каплей стал адвокат, который опубликовал ее персональные данные. С этого момента я поняла, что хватит сидеть на диване и рассказывать какие ужасы происходят в стране: нужно идти и помогать искать правосудие и наказание!", - пояснила адвокат.

По мнению адвоката пострадавшей в изнасиловании в Кагарлыке, это дело станет "историей правосудия и неотвратимости наказания, сурового, если общество не даст слить это дело", добавив, что с потерпевшей будет работать один из лучших психологов страны.

Напомним, что ранее прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

Отметим, что суд оставил подозреваемых под арестом до 22 июля.