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В жутком ДТП под Днепром погиб полицейский с товарищем: подробности (фото)

STYLERПроисшествия    22.05.2019 - 17:05
В жутком ДТП под Днепром погиб полицейский с товарищем: подробности (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Еще один правоохранитель с тяжелыми травмами был госпитализирован

Под Днепром произошло ДТП, в результате которой погиб инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Авария случилась возле села Ивашиновка Пятихатского района около половины первого ночи 22 мая.

В автомобиле KIA находились правоохранители Сергей Кришин и Виталий Махоня, а также гражданский, имя которого не называется.

Предварительно установлено, что легковушка съехала с трассы в кювет, после чего врезалась в дерево и загорелась.

Кришин и его 41-летний друг получили травмы, несовместимые с жизнью.

В жутком ДТП под Днепром погиб полицейский с товарищем: подробности (фото)

Фото: dp.npu.gov.ua

Третий пассажир - полицейский сектора реагирования патрульной полиции Махоня -  был доставлен в больницу. 

Отмечается, что в момент автокатастрофы правоохранители  находились не на службе.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции.

Как сообщалось ранее, в конце апреля в Ивано-Франковской области в ДТП погибла 31-летняя женщина-полицейский. Вместе с ней в авто находились ее муж и 4-летняя дочь, которые пострадали в аварии.

Напомним, в мае в Киеве в ДТП пострадал лейтенант полиции, еще одни правоохранитель - старший лейтенант - был госпитализирован в больницу. Кроме того, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги получил и водитель BMW. 

Также сообщалось, что 10 мая в Киеве в ДТП погибли двое военнослужащих.

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