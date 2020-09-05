Беда в двух семьях: кандидат в мэры прокомментировал ДТП с участием сына

В Кривом Роге произошло резонансное ДТП с сыном кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Молодой парень за рулем Volkswagen наехал на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Сам Шевчик уже прокомментировал на странице в Facebook ДТП с участием сына, написав, беда произошла в двух семьях.

"В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное", - написал кандидат в мэры.

Он также подтвердил, что у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Шевчик утверждает, что его сын Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, напротив - вызывал скорую помощь, был трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией.

"Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации", - добавил он.

В свою очередь, он пишет, что берет на себя личную ответственность за будущее сына.

"Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", - написал он.

Ранее мы писали, что в Киеве продюсер "Квартала 95" разбил чужую машину. Люди сняли "самосуд" на видео.