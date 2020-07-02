Чиновника КГГА подозревают в убийстве матери: что известно о трагедии

В Киеве произошла страшная трагедия. Во время бытовой ссоры 30-летний мужчина ударил ножом пожилую женщину и избил мужчину. В полицию позвонили соседи, которые услышали шум и звуки борьбы.

Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Шевченковском районе столицы еще 28 июня. Детали преступления не разглашались, так как в деле оказался замешан чиновник из департамента земельных ресурсов КГГА.

В полицию позвонили перепуганные соседи и сообщили, что в доме по улице Глибочицкой очень громко ругаются соседи и слышно звуки драки. Патрульные прибыли на место вызова и возле подъезда их ожидали встревоженные жильцы. В указанной квартире двери им не открыли и там уже было тихо.

На балконе подъезда они обнаружили мужчину, хозяина закрытой квартиры. Он был избит и находился в шоковом состоянии, просил о помощи. По словам пострадавшего, в квартире осталась его супруга и 30-летний сын. Между взрослым сыном и родителями произошел конфликт, мужчине удалось убежать, но он сильно переживают за жену, которая осталась внутри.

Патрульные приняли решение попасть в квартиру и один из соседей позволил воспользоваться для этого своим балконом. В одной из комнат было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями, помочь ей уже было нельзя, она скончалась.

"Мы установили, что накануне родители приехали к сыну, и между ними возник конфликт. Молодой мужчина сначала избил отца, а после – схватил кухонный нож и ударил им матери в грудь и в бок. От полученных травм женщина скончалась на месте", – рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Рядом с телом матери обнаружили молодого мужчину, которого сразу задержали. На место трагедии вызвали следственно-оперативную группу. Был найден нож с бурыми следами, его отправили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Задержанному сообщили о подозрении, на время расследования суд оставил подозреваемого под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.