ЧП в метро Харькова: уже несколько трупов за два дня (фото)

В метро Харькова в среду умерли двое пассажиров

В метро Харькова в среду, 6 марта, обнаружили сразу два трупа. Как сообщают местные жители в социальных сетях, ЧП произошли на станциях "Защитников Украины" и "Южный вокзал".

ЧП в харьковском метро на станции "Защитников Украины" (фото: facebook.com/h.saltovka)

ЧП в харьковском метро на станции "Южный вокзал" (фото: facebook.com/h.saltovka)

Отметим, что днем ранее в харьковском метрополитене также умерло два человека. При чем, на входе станции "Академика Барабашова" бездыханное тело мужчины пролежало несколько часов, пока один из проходящих мимо пассажиров не заподозрил что-то неладное.

ЧП в харьковском метро на станции "Академика Барабашова" (фото: facebook.com/h.saltovka)

Другой летальный случай 5 марта произошел на станции "Проспект Гагарина".

ЧП в харьковском метро на станции "Проспект Гагарина" (фото: facebook.com/h.saltovka)

Тем временем пользователи соцсетей гадают, почему в последнее время участились случаи смертей в метро Харькова.

"Весна, господа, сосуды, скачки давления, обострение инфекционных заболеваний, поэтому всем нехворать и невмирать! Потому что это щас дорого", - написал один пользователь.

"Да что ж такое? Труп за трупом", - написала Елена Колесник.

"Давление скачет, а народ у нас к врачу идет, когда уже ползет, вот и накрывает внезапно (т. е. "внезапно" - когда сердце три дня побаливало, но терпимо же?)" - отметил еще один юзер.

Некоторые предполагают, что эти люди отравились алкоголем.

"Я так понял, это паленное бухло. Можете представить, сколько откинулось дома или на улице", - написал один харьковчанин.

Напомним, что в конце февраля мы писали о том, что в метро Харькова произошло чрезвычайное происшествие.