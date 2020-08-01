ЧП в поезде Укрзализныци: неадекват избил и пытался изнасиловать пассажирку на глазах у сына

В поезде Укрзализныци произошло ЧП (фото: РБК-Украина)

Пострадавшая оказалась в больнице с переломом челюсти

В поезде Укрзализныци избили и пытались изнасиловать пассажирку, которая ехала в купе со своим маленьким сыном. Женщине удалось вырваться и сбежать с ребенком, после чего пострадавшая была госпитализирована, и врачи диагностировали у нее перелом челюсти.

Инцидент в поезде сообщением Мариуполь - Киев произошел ночью 1 августа, рассказала сама потерпевшая Анастасия Луговая в Facebook.

Также женщина записала видео и показала следы от побоев.

Полиция задержала злоумышленника этим утром.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, или бы он не бил сына", - написала Луговая.

Далее женщина рассказала, что уговорила злоумышленника перейти в его купе - мол, чтобы не на глазах у ребенка. Когда они перешли, мужчина заблокировал дверь на замок и снова начал приставать. В этот момент заплакал сын Анастасии.

"Вот он шанс на спасение" - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал. Но об этом потом. Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", - говорится в сообщении.

Пострадавшая с ребенком доехали до Киева. Злоумышленника в это время удерживали в поезде и не давали сбежать - тот хотел нажать стоп-кран и выбить стекло. В 07:11 на станции "Киев Пассажирский" рейс уже ждал наряд полиции, которых вызвал муж Анастасии. Там же неадеквата и задержали.

Видео: Пассажирку поезда Мариуполь - Киев избили и пытались изнасиловать в купе

Также Луговая показала фото, как она выглядела перед нападением.

Анастасия Луговая (Фото: facebook.com/anastaisha.lygova)

Как сообщалось, в Сумах люди перекрыли железную дорогу из-за изнасилования ребенка.

Напомним, ранее пассажиры набросились на проводника поезда и избили из-за просьбы не курить.