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ЧП на ж/д вокзале в Киеве: все подробности

STYLERПроисшествия    07.02.2019 - 10:32

Видео: YouTube/"Информатор"

В Киеве на Южном вокзале произошло ЧП – ночью волонтеры обнаружили в зале ожидания мертвого мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел ночью, с 6 на 7 февраля, на втором этаже Южного вокзала в Киеве. Как сообщили волонтеры, 39-летний мужчина вошел в здание вокзала, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что он буквально на несколько минут опоздал на своей поезд до Лисичанска.

Когда пассажир узнал, что опоздал, он принял решение провести ночь в зале ожидания на втором этаже вокзала. Приблизительно через час волонтеры решили проверить состояние пассажира и обнаружили, что ему стало плохо.

Они пытались привести его в чувство, использовали нашатырный спирт и даже положили на бок, чтобы мужчина не захлебнулся собственной слюной. Однако все мероприятия оказались безуспешными, и мужчина скончался в здании вокзала еще до приезда скорой медицинской помощи.

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Фото: ЧП на Южном вокзале (kiev.informator.ua)

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства происшествия. Точная причина смерти пассажира будет установлена в ходе следствия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве водитель зверски избил школьника за то, что тот неудачно поиграл в снежки.

А также рассказывали о том, что в Харькове обнаружили труп иностранной студентки. По предварительным данным, жительница Индии совершила самоубийство.

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