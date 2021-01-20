Все детали двойного убийства в Одессе: сел на скамейку и закурил

В Одессе мужчина совершил ужасное двойное убийство (коллаж РБК-Украина)

В Одессе произошло ужасное убийство - днем в среду, 20 января, на улице задержали мужчину с ножом в руках, который нес отрезанную голову. Преступник был обмотан человеческими внутренними органами.

Правоохранители уже задержали неадеквата, который зашел в подъезд жилого дома на проспекте Небесной Сотни. Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области.

В квартире были обнаружены тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

В Одессе мужчина жестоко убил двух человек 20 января (фото: od.npu.gov.ua)

Предварительно было установлено, что молодой человек совершил убийство отца и еще одного мужчины, данные которого в настоящее время выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову. Об этом передали в департаменте уголовного розыска на Telegram-канале.

На месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

На видео видно, что задержанный сильно упирался, когда правоохранители садили его в авто. При этом транспорт не смогли завести, и через некоторое время подозреваемого переместили в другой, чтобы доставить в райотдел.

Как рассказал один из очевидцев - житель дома - на проспекте Небесной Сотни, 41, (бывшая Маршала Жукова) "голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил".

Полицейских вызвали люди, которые видели это жуткое зрелище.

Видео: В Одессе мужчина совершил зверское двойное убийство

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Видео: В Одессе задержали мужчину, который нес отрезанную человеческую голову

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