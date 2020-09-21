В ГФС опровергли причастность к налоговой мошенника, который пытался украсть в супермаркете интим-товары

В Киеве мошенник украл презервативы и смазку из магазина (коллаж: РБК-Украина)

Последние 7 лет мошенник не был и сегодня не числится сотрудником налоговой полиции

В Киеве якобы сотрудник налоговой полиции пытался пронести мимо кассы супермаркета интим-товары на сумму 961 гривну. Украденные товары мужчина спрятал в барсетку.

Государственная фискальная служба среагировала на распространяемую в СМИ информацию, заявив, что последние 7 лет мошенник не был и сегодня не числится сотрудником налоговой полиции.

"Указанный во множественных публикациях гражданин Мариноха Василий Васильевич, не является и не был, в течение последних 7 лет, сотрудником налоговой милиции", - прокомментировали инцидент в ГФС.

Инцидент с кражей расследуется полицией, а сам Василий Мариноха ощущает себя "звездой" после публикации в ряде СМИ его фотографии как "налоговика-любителя клубнички".

Напомним, что ранее были раскрыты детали дерзкого ограбления Яны Клочковой в Киеве.

Также мы писали, что украинская учительница "спалилась" на крупных кражах в школе.