За что гибнут наши дети? Маршрутчик вытолкал мать воина АТО из-за российской попсы

Женщина возмущена толерантным отношением к культурному продукту страны-агрессора

В пондедельник, 4 февраля, в городе Кременец Тернопольской области произошел инцидент между пассажиркой и маршрутчиком. Женщина попросила выключить российскую музыку, которая звучала с экрана маршрутки. Об этом она написала в сообщении на своей странице в Facebook.

Женщина, которую зовут Надежда Медецькая, возмутилась тем, что в городе, где официально запрещен русскоязычный культурный продукт, популяризируют когда-то украинскую Ани Лорак и ВИА Гру, ныне живущих и выступающих на территории РФ.

"На экране полуобнаженные девочки с ВИА Гры что-то орали о любви. Впоследствии в одних трусиках Лорак умоляла пассажиров "Увези меня туда..." Напоследок пошло садо-мазо. Ну как такой сервис?" - написала Надежда.

Но самое главное, на что просит обратить Надежда Медецкая - это то, почему в нашей стране люди и дальше спокойно реагируют на "культурный" продукт, который выпускает страна агрессор, в то время, когда на Востоке продолжают гибнуть наши бойцы.

Салон маршрутки, из которой выгнали женщину (facebook.com/nadya.medetskaya)

Отметим, что единственный сын Надежды три года провел на войне, а брат на этой войне погиб.

"Этично ли мне требовать толерантности к языку агрессора, когда идет война, когда дальше гибнут наши лучшие граждане, когда мой единственный сын три года провел на войне, когда погиб в АТО брат и когда русский язык стал оружием против Украины в информационной войне?" - возмущается она.

Когда женщина попросила выключить музыку, водитель не ругался и не дрался, а только начал выгонять ее из салона. Пассажиры молча наблюдали за тем, что происходило, в том числе молчал и местный патриот и педагог, который в тот момент тоже был пассажиром маршрутки.

Ранее в Кременце уже аозникал скандал из-за действия маршруточника, который выставил на мороз двух сирот, у которых не нашлось денег на проезд.

К слову, в Киеве посреди дороги между водителем маршрутки № 576 и владельцем Mitsubishi разгорелся конфликт. Водитель забрызгал водителя газом за что пострадали и пассажиры.

Также Styler давал советы, что делать и куда обращаться, если вы морально или даже физически пострадали от действий маршрутчика.

Видео: РБК-Украина