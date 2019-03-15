Химический ожог головы: подробности нападения на врача в Киеве (видео)

В Киеве разыскивают преступника, который облил нейрохирурга неизвестным веществом

В Киеве напали на врача - злоумышленник облил нейрохирурга неизвестным веществом, в результате чего пострадавшего экстренно госпитализировали. В настоящее время предварительно у него диагностировали химические ожоги головы. Инцидент произошел утром на улице Енисейской в Голосеевском районе столицы, сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют детали нападения и анализируют видео, снятое камерами наблюдения около места происшествия.

Следователи открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).

Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Сам пострадавший 1969 года рождения рассказал, что у него не было никаких конфликтных ситуаций и ему никто не угрожал. Врач не догадывается, кто мог совершить на него нападение.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Оксана Блищик отметила, что экспертиза устанавливает, какой именно жидкостью брызнули на пострадавшего.

Мотивы преступника также в настоящее время не известны.

Видео: YouTube / полиция Киева

Как сообщалось ранее, летом 2018 года в Одессе 50-летний мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой.

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