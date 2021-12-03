UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Хмельницким отец пытал маленьких детей раскаленной кочергой

Автор: Владимир Костырин

Под Хмельницким мужчина издевался над собственными детьми и бил их раскаленной кочергой. 6-летнюю девочку и 8-летнего мальчика госпитализировали, а после забрали у отца-изверга. Сам же он по решению суда получил тюремный срок.

Об этом 3 декабря передали в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что дети 38-летнего мужчины попали в больницу с многочисленными ожогами. Помимо оказания медицинской помощи, их также передали под наблюдение органов опеки и попечительства.

В настоящее время решается вопрос о лишении их брутального отца родительских прав.

По данным следствия, в мае этого года мужчина заставил детей раздеться, а затем бил и обжигал их раскаленной кочергой.

О таких истязаниях стало известно "благодаря наблюдательности и оперативным действиям работников учебного заведения". Тогда же маленьких учеников немедленно забрали у отца.

"Дети были настолько напуганы, что не сразу рассказали правду, а, поделившись своей болью, боялись возвращаться домой", - говорится в публикации.

Было начато уголовное производство. Досудебное расследование проводили следователи Каменец-Подольского райуправления ГУНП в Хмельницкой области. Публичным обвинителем была Каменец-Подольская окружная прокуратура.

Сейчас Дунаевецкий районный суд признал 38-летнего местного жителя виновным в пытках малолетних детей (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Он был приговорен к 4 годам лишения свободы из 5 возможных предусмотренных настоящей статьей закона.

Ранее сообщалось, что в Житомире отчим зверски избил 8-летнюю дочь после того, как мать девочки попала в больницу.

Напомним, перед этим в Одессе отец избил своего ребенка ногами прямо на улице у всех на глазах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая областьПрокуратура