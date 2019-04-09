Хотела спрыгнуть: полицейский спас школьницу от самоубийства (видео)

Полиция спасла школьницу от самоубийства в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)

Полицейский в последний момент спас девушку от смерти

В Мариуполе 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство, спрыгнув с крыши многоэтажки. Полицейские в последний момент смогли спасти девушку, передает ТСН.

Школьница наглоталась таблеток и уже стояла на краю крыши. Ее заметил случайный прохожий, который и позвонил правоохранителям.

Полицейский бросился к девушке и успел ее схватить. Вместо этого она начала сопротивляться и кричать, чтобы ее отпустили.

Впоследствии несовершеннолетняя призналась, что решилась на такой шаг из-за недоразумения со сверстниками и родителями.

Вскоре ее передали медикам и отцу.

Полиция спасла школьницу от самоубийства в Мариуполе (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, в Тернопольской области учительница прыгнула с моста в Днестр. Спасателям удалось найти ее тело почти за 80 км от родного города женщины только через месяц после трагедии.

К слову, загадочное самоубийство священника РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) стало следствием давления и угроз со стороны РФ из-за намерения иерея перейти к ПЦУ.