Изнасилование в Кагарлике: свидетель впервые рассказал всю правду (видео)

Ключевой свидетель по делу об изнасиловании девушки двумя сотрудниками правоохранительных органов в Кагарлике впервые рассказал правду о случившемся. Именно он привез в субботу потерпевшую в участок. Уже в пятницу он дал показания ГБР против правоохранителей.

Главный свидетель по делу Михаил утверждает, что встречался с девушкой, которую изнасиловали полицейские. И хорошо знал одного из них - Николая Кузива. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Мужчина рассказывает, что привез девушку в отделение, ждал ее пять часов, потом надоело, и он вернулся в село. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать. Михаил говорит - заметил следы издевательств, но при этом защищает полицейских. Сама пострадавшая сейчас на психологической реабилитации.

"Не было ничего слышно вообще. Она ничего не говорила об изнасиловании вообще. Видел только красные руки", - рассказал свидетель.

Свидетель по делу об изнасиловании в Кагарлике на камеру рассказал всю правду

Напомним, что в городе Кагарлык Киевской области 25 мая были задержаны двое местных полицейских по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки. В Государственном бюро расследований начали расследование, после чего Голосеевский райсуд Киева взял под стражу сотрудников полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму, делом занимается Государственное бюро расследований.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает пытки и изнасилование в Кагарлыке Киевской области, совершенные работниками местной полиции.