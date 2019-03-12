Известную украинскую певицу срочно госпитализировали

Екатерина Бужинская призвала украинцев не истощаться на работе, ведь это приводит ко многим серьезным болезням

Екатерина Бужинская, известная украинская певица, попала в больницу. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook. К посту она также добавила фото, на котором видно, что ей поставили капельницу.

Она объяснила, что попала в больницу из-за бешенного ритма работы, интенсивного графика и сильного истощения.

"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, переистощения, неумения делегировать ответственность. Это касается синдрома "мамы, которая за все переживает", и плотного гастрольного графика", - пояснила она.

Екатерина Бужинская также добавила, что журналисты ее часто спрашивают о том, как она выдерживает такой бешеный ритм, и еще и совмещает это с материнством.

"Трудно! Если кто-то скажет иное, не верьте, это не правда. Берегите себя и свое здоровье!" – подчеркнула она.

Певица перечислила основные факторы, которые могут вредить здоровью. Это хроническое недосыпание, ведь спать надо не менее 7,5-9 часов в сутки. Также – постоянные стрессы дома, в работе и в учебе, которые повсюду нас сопровождают. Как следствие, начинаются проблемы с сердцем, сказала она. Также вредит гиподинамия – сидячая работа.

Фото: Екатерина Бужинская попала в больницу (facebook.com/katyabuzhynskaya)

"Также вредит частое употребление напитков с повышенным содержанием кофеина. Это является основой для возникновения проблем с сердцем. В погоне за повышением и успешной карьерой мы также не замечаем, как из жизнерадостных и здоровых превращаемся в людей, у которых в одной руке чашка кофе, в другой – упаковка таблеток от сердца. Не совсем гармоничный баланс, согласитесь", - написала певица.

Также она вспомнила о неумении делегировать ответственность у женщин, резком похудении, невнимательности во время принятия лекарств как о факторах риска.

"Полюбите себя самого. Любить себя – значит хорошо спать, вкусно и правильно питаться, находить время, чтобы позаниматься спортом вместе со своими детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций. А ваше сердце за это ответит вам взаимностью", - призвала Екатерина Бужинская.

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