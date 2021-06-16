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В Киеве 27-летний врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода: появилось видео

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Киев, Среда 16 июня 2021 11:08
В Киеве 27-летний врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода: появилось видео Коллаж РБК-Украина: В Киеве врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве трагически погиб 27-летний мужчина, который ехал по тротуару, но слетел с него из-за пьяного пешехода. В сети появилось видео аварии и того, что происходило после.

Кадры опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Случилось все на Окружной дороге 15 июня. Молодой человек ехал на велосипеде, но резко вывернул из-за пешехода, которого качнуло в сторону. Велосипедиста сначала бросило на фуру, а затем разорвало голову о бордюрный камень.

Приехавшим на вызов врачам пришлось лишь констатировать смерть молодого человека. Он погиб мгновенно. Сообщается, что он был без шлема, в шлеме шансов у него было бы больше.

На место сбежались очевидцы, остановились некоторые авто, но мужчине помочь уже не могли. А вот пьяного пешехода поймали - у него в крови 1,41 было промилле. Удастся ли его привлечь к ответственности - неясно.

Погибший мужчина 1993 года рождения по иронии судьбы оказался врачом-травматологом из Киевской городской клинической больницы №7.

На кадрах ниже отец молодого человека прощается с сыном.

В Киеве 27-летний врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода: появилось видео

Фото: ДТП в Киеве с велосипедистом (dtp.kiev.ua)

Видео момента ДТП и того, что происходило после, можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейский сначала подрезал автомобиль, а затем еще и начал стрелять в водителя и пассажиров. Пострадавшее оказались участниками АТО.

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