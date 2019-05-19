В Киеве на детской площадке произошла стрельба из-за мата: все подробности

В Киеве на детской площадке произошла стрельба (коллаж РБК-Украина)

В Киеве в целях защиты мужчина устроил стрельбу на детской площадке

В Киеве на детской площадке произошла стрельба из-за распития алкогольных напитков и употребления нецензурной лексики в разговоре при ребенке. Как рассказывает инициатор диалога, он попросил отдыхающих перестать ругаться матом, после чего ему пришлось защищать себя и своего сына. Об этом рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообществе рассказали, при каких обстоятельствах произошла стрельба.

"Бухие быдланы употребляли свое пойло посреди белого дня прямо на детской площадке. Им было безразлично на нецензурную брань, которая вылетала из их ртов. Даже, несмотря на то, что на качелях рядом находился отец с ребенком. Так продолжалось около 10 минут, пока отец не сделал алкашне замечание", - говорится в сообщении.

После неудачной беседы отдыхающие решили избить мужчину, который сделал им замечание.

"Алкашня полезла на отца с кулаками, он сделал несколько предупредительных выстрелов вверх из травматического пистолета, но это не остановило агрессоров. Тогда пули начали лететь по ногам. Рядом патрулировали правоохранители из полиция охраны, которые успокоили алкашей терном. Одного из неадекватов забрала скорая. Немного попал. Оружие легальное, зарегистрировано", - подытожили в публикации.

В Киеве на детской площадке произошла стрельба (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети по-разному отреагировали на случившееся. Многих удивило, что мужчина взял на детскую площадку с собой пистолет:

Выходя с ребенком на детскую площадку, не забудь про пистолет.

Папа вам не мама.

Выражаю свое личное уважение человеку, который не "забился в уголок" как гадкий слизняк, а стала на защиту своих прав. Мои поздравления - все бы так себя вели, и мы давно бы жили как люди в своей стране!

Мужик молодец, и научил, и отпор дал. В следующий раз будут на замечания реагировать. Инстинкт сработает. А в целом, давно пора навести порядок с быдлом, которое бухает, колется и ворует.

Кто-то даже сравнил поступок киевлянина с главным героем фильма "Ворошиловский стрелок".

В Киеве на детской площадке произошла стрельба (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее в Одесской области задержали подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских.

Также мы сообщали, что в Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна квартиры.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области в центре города произошла стрельба, в результате которого получили травмы 3 человека.