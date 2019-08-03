В Киеве мужчина устроил стрельбу по посетителям кафе: все подробности

В Киеве в ночь на 3 августа мужчина устроил стрельбу по прохожим. Инцидент произошел около полуночи по адресу проспект Мира, 13. Стрельба произошла на фоне словесной перепалки из-за лающей собаки. В результате конфликта пострадали две женщины и мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

По данным новостного агентства, 32-летняя женщина выгуливала собаку, которая начала лаять на выпившего прохожего. Из-за этого завязалась словесная перепалка. На защиту собачницы подоспели мужчина и женщина. После этого недовольный прохожий достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

Мужчина выпустил около шести патронов и ранил своих оппонентов. Как рассказали правоохранители, 44-летняя женщина получила ранение груди, 32-летняя женщина получила ранение верхней челюсти. Больше всего пострадал 27-летнего мужчина, у него ранение щеки, живота и грудной клетки. На место инцидента приехали медики и полиция. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

В Киеве мужчина устроил стрельбу в кафе - все подробности (фото: kiev.informator.ua)

Нападавшего задержали на месте происшествия в порядке статьи 208 УКУ. Мужчина прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле. Также был изъят и пистолет из которого стреляли. Также в пресс-службе полиции заявили, что пистолет, вероятно, был травматическим.

На данный момент полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УКУ. Согласно законодательству, преступнику грозит до 7 лет тюремного заключения.