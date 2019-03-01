В Киеве ребенок получил серьезную травму из-за апельсина: все детали

Предполагают, что дети могли в шутку выбросить из окна апельсин

В Оболонском районе Киева шестилетний ребенок получил серьезную травму из-за сброшенного из окна многоэтажки апельсина, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел на улице Северной, 2/58. Неизвестные бросили из окна апельсин, который попал прямо в голову ребенку. В результате такой "шутки" малыша госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Мать ребенка сообщила, что, скорее всего, апельсин выбросили из окна восьмого или девятого этажа.

ЧП в Киеве - ребенок травмировался сброшенным апельсином (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены таким инцидентом, они призывают найти виновника и привлечь к ответственности. Они также предполагают, что сделать такое могли дети.

"Поймать и спустить вслед за апельсином", - призывает Alla Aleksandrova.

"Очень часто из окон бросают тоже дети. Мне как-то раз чуть не прилетело в голову металлической игрушечной машинкой, еще полметра и был бы покойник", - пишет Dan Bialik.

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