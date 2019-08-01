В Киеве таксист изнасиловал и ограбил девушку: в сеть попало видео

Таксист изнасиловал и ограбил девушку в Киеве в ночь на 31 июля. После совершенных действий мужчина избил пострадавшую и бросил ее в лесу под городом. Жуткий инцидент произошел, когда девушка пыталась уехать на попутном автомобиле Uklon из Академгородка. В сеть попало видео, на котором нападавший сделал официальное признание в содеянном.

Как сообщалось ранее, изверг отвез свою жертву в лес на Новоирпенской трассе, изнасиловал орально, забрал мобильный телефон и 4,5 тысячи гривен. После содеянного он оставил избитую девушку и уехал. Пострадавшая смогла добраться домой и рассказала своей подруге о происшествии. Около 1:30 подруга пострадавшей вызвала полицию. Сейчас пострадавшая госпитализирована, у нее рваная рана губы.

Оперативники провели ряд мероприятий и установили автомобиль и личность предполагаемого злоумышленника. Злоумышленником оказался 29-летний Максим Осенев. Предварительно установлено, что он за рулем легкового автомобиля Renault (номерные знаки AH1214IA) с наклейками Uklon совершил надругательство над девушкой, которая ловила попутный автомобиль.

Таксист изнасиловал и ограбил девушку в Киеве – появилось видео (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, в ходе отработки преступления участковый Голосеевского управления полиции раздал ориентировки по розыску подозреваемого в заведениях питания и апартаментах временного проживания.

"Впоследствии к полицейскому обратился работник одного из столичных хостелов, который узнал злоумышленника и сообщил, что тот недавно поселился у них. Поэтому правоохранители немедленно прибыли на место, где и задержали правонарушителя. Это – 29-летний местный житель, который работает в службе такси. Он неоднократно судим на территории Украины и другого государства за имущественные преступления и мошенничество", - рассказал Чернышев.

Таксист изнасиловал и ограбил девушку в Киеве – появилось видео (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. После задержания с ним пообщались полицейские, где на камеру зафиксировали заявление преступника. Сейчас правоохранители собирают доказательную базу его причастности к совершению аналогичного преступления в Киеве, а также к кражам из хостелов.

Правоохранители сообщили, что преступнику угрожает до 6 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж).

Таксист изнасиловал и ограбил девушку в Киеве – появилось видео (видео: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что ранее в Киеве таксист изнасиловал пассажирку. Всплыли фото и сведения о насильнике.