В Киеве возле новогодней елки на Софийской площади устроили массовую драку (видео)

По словам свидетелей происшествия, перед началом конфликта группа мужчин кавказской внешности фотографировалась возле новогодних локаций, и, тут между ними начался спор, который тут же перерос в драку.

Выяснение отношений с помощью кулаков происходило как раз возле елки на территории новогоднего рождественского городка-ярмарки, когда вокруг было большое количество отдыхающих.

Дерущиеся обменивались друг с другом ударами кулаков и пинками, но такой "махач" долго не продолжался - уже спустя несколько минут все вместе они прекратили разборки и скрылись в толпе.

В Киеве возле главной новогодней елки произошла массовая драка (фото: скриншот с видео)

К счастью, никто из людей рядом от действий драчунов не пострадал. В пресс-службе полиции Киева об инциденте сообщений нет.

Предупреждаем - на видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!

Видео: драка возле центральной новогодней елки на Софийской площади в Киеве