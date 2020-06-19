В Киеве женщина с 3-летним сыном выпрыгнула из окна: ее сильно избил муж

В Киеве неподалеку от метро Арсенальная произошла трагедия с женщиной и маленьким ребенком. Она вместе с 3-летним сыном выпрыгнула из окна четвертого этажа. Бабушка мальчика рассказала про последние минуты перед случившимся.

ЧП произошло на улице Ивана Мазепы утром 19 июня. По рассказам очевидцев, женщину госпитализировали без сознания, а ребенок кричал от боли.

Мать пострадавшей говорит, что неделю назад ее сильно избил гражданский муж, с которым она жила. После этого она стала сама не своя, была в тяжелой депрессии, пишет Obozrevatel.

В Киеве женщина с ребенком выбросилась из окна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Она стала вот такая вот, знаете, рассеянная", – говорит женщина и показывает на голову.

По ее словам, дочка с мальчиком была в спальне, а она на кухне готовила им завтрак.

Пока что врачи никаких прогнозов не дают. Точных данных о состоянии женщины и ее мальчика пока нет. Больше фото с места трагедии можно увидеть по ссылке.

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