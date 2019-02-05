Под Киевом машина сбила двух студентов насмерть (фото)

Молодые люди переходили дорогу в неположенном месте
В Киевской области в Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Kia Sorento сбил двух студентов-пешеходов. Как сообщили в пресс-службе полиции, от полученных травм парни скончались на месте еще до прибытия скорой.
Медикам только оставалось констатировать факт смерти.
Отмечается, что погибшим было 20 и 21 год.
Трагедия произошла 4 февраля вечером около 18:30.
Правоохранители рассказали, что ребята переходили дорогу в неположенном месте.
46-летний водитель не успел затормозить и совершил наезд на студентов.
Фото: kv.npu.gov.ua
На месте ДТП работали сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, группы реагирования патрульной полиции и медики.
Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК.
Скрин: facebook.com/pol.kyivregion
Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.
Также мы писали о том, что в феврале в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте.
Напомним, недавно апелляционный суд вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который в октябре 2017 года на трассе Киев-Чоп в селе Колоденка спровоцировал ДТП, в котором погибли 51-летний житель села и 3-летняя девочка. Мужчине дали только три года реального наказания с лишением свободы.