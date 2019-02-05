Под Киевом машина сбила двух студентов насмерть (фото)

Молодые люди переходили дорогу в неположенном месте

В Киевской области в Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Kia Sorento сбил двух студентов-пешеходов. Как сообщили в пресс-службе полиции, от полученных травм парни скончались на месте еще до прибытия скорой.

Медикам только оставалось констатировать факт смерти.

Отмечается, что погибшим было 20 и 21 год.

Трагедия произошла 4 февраля вечером около 18:30.

Правоохранители рассказали, что ребята переходили дорогу в неположенном месте.

46-летний водитель не успел затормозить и совершил наезд на студентов.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте ДТП работали сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, группы реагирования патрульной полиции и медики.

Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК.

Скрин: facebook.com/pol.kyivregion

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.

Также мы писали о том, что в феврале в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте.

Напомним, недавно апелляционный суд вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который в октябре 2017 года на трассе Киев-Чоп в селе Колоденка спровоцировал ДТП, в котором погибли 51-летний житель села и 3-летняя девочка. Мужчине дали только три года реального наказания с лишением свободы.