UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кривом Роге 17-летний парень облил бензином беременную девушку и поджег

Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге 17-летний парень облил беременную девушку бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия. На поиски подозреваемого бросили личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, также правоохранители перекрыли ж/д- и автовокзалы.

Об этом 26 мая передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Жуткий инцидент произошел сегодня днем в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Долгинцевском районе. В службу ГСЧС поступило сообщение, что в помещении горит девушка. Спасатели проинформировали о происшествии правоохранителей.

21-летняя пострадавшая, которая ждет ребенка, была госпитализирована с телесными повреждениями и ожогами в больницу, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Предварительно было установлено, что в квартире между девушкой и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого молодой человек облил несчастную легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сам же убежал.

В ходе розыскных мероприятия подозреваемого удалось оперативно найти и задержать.

Полицейские рассказали, что по месту проживания парня был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято оружие - это пистолет и самопал.

Сейчас следователь решает вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

В Кривом Роге задержали изверга, который поджег беременную девушку (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Напомним, что ранее в Запорожье вынесли жесткий вердикт мужчине, который поджег свою невесту - девушка тогда получила 90% ожогов, но еще около недели боролась за жизнь. Злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что перед этим в Черновцах отец облил бензином и подпалил свою дочь из-за того, что девочка-подросток заступилась за мать. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кривой Рогполициякриминалпроисшествиеподжегожог