В Кривом Роге девушка подстрелила прокурора возле отеля: детали ЧП

В Кривом Роге произошла стрельба возле отеля "Украиночка" - девушка выпустила всю обойму из травматического пистолета в прокурора Алексея Пипку. Мужчина был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Стрелявшую задержали, и в настоящее время полиция ведет расследование. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 "Покушение на убийство" Криминального кодекса.

Сам инцидент произошел 21 мая около полуночи в Саксаганском районе города.

Как передает местное издание "Первый Городской" со ссылкой на собственные источники, ЧП произошло во время празднования дня рождения в компании друзей. К месту гуляний также приехала знакомая девушка прокурора Криворожской местной прокуратуры №3, которая и устроила стрельбу.

В пресс-службе полиции не комментируют детали происшествия и что могло стать причиной.

В то же время в криворожских пабликах активно обсуждают ночную стрельбу и пишут, что в то время в отеле праздновали именины одного из сотрудников прокуратуры.

Почему стреляли в криворожского прокурора Пипку

Также в сети озвучиваются несколько версий инцидента. Согласно одной из них, у Алексея Пипки в состоянии сильного алкогольного опьянения возник конфликт с девушкой в компании прокуроров.

"Не робкая барышня полезла в карман. Не за словом, а за стволом", - утверждается в материале.

Также отмечается, что раненому в область живота Пипке уже провели несколько операций.

Фото: скрин поста facebook.com/devils.kryvbass

Вторую версию озвучил криворожский журналист Кирилл Кризалис. Он утверждает, что в прокурора стреляла его сожительница по причине ревности.

"Причина: сожительница прокурора приревновала его к другой барышне. Мои источники утверждают, что девушка слегка не в себе, любит выпить и порой бывает неконтролируемой", - написал он в своем Facebook.

Фото: скрин поста facebook.com/crizalis

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле произошла стрельба вблизи одного из храмов, в результате ранение получил один человек. Инцидент произошел на автостоянке возле храма на улице Мостицкой.