Льготники не нужны: водитель автобуса выгнал 27 детей на мороз

Водитель автобуса выгнал детей (коллаж РБК-Украина)

Компания-перевозчик посоветовала не ездить в час пик

Водитель автобуса, который ездит по маршруту 3А к площади Резни во Львове, выгнал группу из 27 детей, учеников четвертого класса, и трех взрослых, которые возвращались с экскурсии, потому что они льготники, и не должны оплачивать проезд. Об этом сообщило ГО "Зручне місто" со ссылкой на пост Ирины Горбач в Facebook.

При чем, пишет женщина, это было сделано в грубой категоричной форме и с повышенным тоном. Оплата за взрослых была осуществлена, а дети имеют право ездить по ученическим билетам в общественном транспорте.

Водитель не просил оплатить проезд, а просто поставил ультиматум: или выходите, или я никуда не поеду. А другие пассажиры вместо того, чтобы заступиться, начали кричать на детей, чтобы те вышли, потому что из-за них не едет автобус, - пишет Ирина Горбач.

Водитель автобуса выгнал детей (фото: facebook.com/comfycity.lviv)

Компания-перевозчик АТП №1 прокомментировала инцидент: пообещала провести служебное расследование, а также посоветовала пользоваться экскурсионными автобусами или не ездить в час пик.

Кстати, недавно в Черновцах неадекватный маршрутчик избил и выгнал из автобуса ветерана АТО.

Ранее мы также писали, что в Днепре водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю девочку, когда та потеряла сознание.