Во Львове маршрутчик сбил пешеходов и таскал тело по улицам: нашли на другом конце города

Известно, что наезд случился около 6 утра в воскресенье, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

47-летний водитель маршрута № 38 наехал на 67-летнюю и 48-летнюю женщина. Одну из пострадавших отбросило ударом в сторону, а вторая зацепилась за кузов. Ее маршрутчик протащил до улицы Джорджа Вашингтона, где и было найдено тело.

67-летняя пострадавшая была госпитализирована. Данные по ее состоянию сейчас уточняются.

Саму маршрутку полиция обнаружила на конечной остановке, а неподалеку было тело 48-летней погибшей.

Фото: место ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили повреждения переднего бампера.

Водителя задержали, сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Маршрутчику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+