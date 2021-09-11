Под Львовом отец на микроавтобусе задавил насмерть двухлетнюю дочь

Под Львовом мужчина переехал свою двухлетнюю дочь, когда на микроавтобусе выезжал задним ходом с собственного двора. Ребенок от полученных травм умер на месте.

Об этом 11 сентября передали в пресс-службе полиции Львовской области.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи - лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

"По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

После ЧП 31-летнего водителя авто "Опель", местного жителя, задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Трагический случай произошел вчера вечером в одном из сел Яворивского района.

Ранее сообщалось, что под Киевом женщина сбила девочку на "зебре", а чтобы пострадавший ребенок не вызывал полицию и "скорую", пообещала купить новые кроссовки.

Напомним также, недавно под Херсоном микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью.