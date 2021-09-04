В Мариуполе девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду: за жизнь ребенка борются медики
В Мариуполе Донецкой области трехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и подверглась серьезным ожогам. Сейчас за ее жизнь борются медики.
Об этом сообщает областная полиция.
Как ребенок получил ожоги
Так, сегодня, 4 сентября, около часа ночи в Мариупольское районное управление полиции поступило сообщение о госпитализации ребенка с ожогами.
Правоохранители установили, что телесные повреждения трехлетняя девочка получила дома. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых пострадал ребенок. В частности, семья состоит на учете в соцслужбах.
Где были родители
В полиции говорят, что девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков. Ребенок госпитализирован в ожоговое отделение больницы.
По данному факту правоохранители начали расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). За это светит от двух до пяти лет.
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