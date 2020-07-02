В Мелитополе иномарка снесла пешеходов: видео трагедии

В Мелитополе автомобиль на скорости сбил двух пешеходов на перекрестке улиц Ломоносова и Гризодубовой. В результате ДТП один из них погиб на месте происшествия, а второй - 2000 года рождения - был госпитализирован с телесными повреждениями разной степени тяжести.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Об этом 2 июля передали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Трагедия произошла вчера поздно вечером.

Водителем автомобиля "Chevrolet Niva" оказался местный житель 1985 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Как выяснили сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции, авто совершило наезд на мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. При этом водитель не предпринял никаких действий для избежания столкновения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Авто было изъято. Начато досудебное расследование.

В полиции обратились к возможным свидетелям жуткого ДТП, которые имеют видеозаписи, касающиеся этого происшествия - правоохранители просят обращаться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

В то же время в местном паблике опубликовали видео момента наезда авто на пешеходов. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

В Мелитополе авто сбило двух пешеходов (Фото: zp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что 1 июля под Киевом женщину с коляской сбило авто прямо на переходе, и в сети появилось видео инцидента.

Напомним, что на днях под Запорожьем автомобиль слетел в кювет - в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали.