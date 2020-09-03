ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Мелитополем обстреляли автобус: море крови

Автор: Анна Шиканова

Возле Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус

Под Мелитополем в Запорожской области неизвестные обстреляли микроавтобус. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 2 сентября.

Самые читаемые новости

Стрельба в 20 км от Мелитополя произошла около 11 вечера. Как сообщает Сайт города Запорожье, в результате перестрелки пострадал водитель микроавтобуса. Житель Мариуполя 1993 года рождения на данный момент госпитализирован в Мелитопольскую городскую больницу. По информации медиков, жизни мужчины сейчас ничего не угрожает.

"2 сентября примерно в 23.00 вблизи г. Мелитополя, на трассе, неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Форд. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя", - рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области.

В полиции не сообщили никакой информации о злоумышленниках, которые совершили вооруженное нападение на микроавтобус. Отмечается, что на месте происшествия было много крови. Также в сети указывают на то, что микроавтобус "Форд" на донецкой регистрации. На данный момент решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Видео инцидента можно посмотреть тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом произошла перестрелка в районе жилых домов. Огонь открыли возле ресторана "Де Бош" в Украинке.

А также рассказывали о том, что под Харьковом произошла жуткая перестрелка между сторонниками политических сил.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины обстрелперестрелка