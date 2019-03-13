Молодая мать выбросила из окна свою двухлетнюю дочь: подробности

До приезда скорой помощи женщина рассказала, почему это сделала

21-летняя женщина, находясь в неадекватном состоянии, выбросила из окна 9-го этажа многоэтажного дома свою двухлетнюю дочь. После этого женщина выпрыгнула следом за ребенком.

Инцидент произошел в среду, 13 марта, около 10 часов утра на Дуванском бульваре в городе Уфа, Россия.

Местные жители немедленно вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и полицию. Также приехали представители Управления гражданской защиты.

Благодаря тому, что и малышка, и ее мать упали в сугроб – они остались живы. По предварительным данным, женщина получила серьезную травму позвоночника. О состоянии ребенка на данный момент не известно.

Продавщица супермаркета, который находится в том же доме, стала свидетельницей страшного происшествия. Она первой бросилась на помощь и вызвала медиков. Она рассказала, что молодая женщина была в сознании до приезда медиков и сообщила, что ее толкнуло на такой отчаянный шаг.

Выяснилось, что у молодой женщины муж-наркоман, который и ее приучил к наркотикам. После очередной ссоры женщина решила, что так дальше продолжаться не может, поэтому выбросила из окна сначала свою дочь, а потом попыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе.

А также рассказывали о том, что под Сумами молодая женщина после употребления алкоголя выбросила своего новорожденного ребенка с моста.