Как можно? Роженица оставила мертвого ребенка в заброшенном доме

Женщина оставила мертвого ребенка в заброшенном доме в Киеве сразу после родов

В Киеве женщина убила своего ребенка и оставила в заброшенном доме, считают полицейские. По предварительной информации женщина проживает в общежитии вблизи разрушенного дома. Как выяснилось, она самостоятельно родила уже мертвого ребенка и решила избавиться от тела просто выбросив его. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

В воскресенье утром, 3 марта, в Голосеевском районе Киева было обнаружено тело мертвого новорожденного ребенка. Младенец был найден на территории заброшенного дома. О том, что ребенок пропал рассказали знакомые женщины. В полицию поступило сообщение о том, что неделю назад местная жительница была беременна и родила, но ребенка у нее нет. На улицу Фрометовскую выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить указанную информацию.

Женщина оставила мертвого ребенка в заброшенном доме в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Во время общения с работниками полиции женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. С ее слов, девочка родилась мертвая, и она вынесла пакет с телом ребенка и оставила в разрушенном доме. 35-летняя киевлянка показала место, где младенец обнаружили правоохранители.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а роженицу доставили в управление полиции. С ней общаются следователи, чтобы установить причины такого поступка.

Женщина оставила мертвого ребенка в заброшенном доме в Киеве (видео: youtube.com)

Следственным отделом начато уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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