Мужчина сгорел вместе с автомобилем: в Киеве произошло жуткое ЧП

В Киеве сгорел мужчина в гараже - все подробности (фото: dsns.gov.ua)

Спасатели прибыли слишком поздно

28 июля в Дарницком районе Киева сгорел мужчина в гараже вместе с автомобилем. Пожар, унесший жизнь человека, случился ранним утром. В гаражном кооперативе на улице Литинского, 1в вспыхнул один из боксов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Пожар начался в 04:55. На место выехали спасатели 16-й ГПСЧ. В 05:46 стихию удалось полностью ликвидировать. Во время проверки гаража пожарные обнаружили внутри уничтоженный огнем автомобиль и обгоревшее тело мужчины. Пожарным мужчину спасти не удалось.

На месте работало две единицы техники и 9 человек личного состава. Причины трагедии устанавливает следствие.

В Киеве сгорел мужчина в гараже – все подробности (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Следует напомнить, что в Киеве 18 июля загорелась маршрутка на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная". Инцидент произошел около 8:45 в автобусе, который курсирует по маршруту Киев-Бровары. Водитель маршрутки рассказал, что после того, как он высадил всех пассажиров из салона на конечной остановке, он поехал на разворот. В этот момент произошло возгорание, и он почувствовал запах дыма.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка, которая была набита людьми. Происшествие произошло на жилой улице возле частных домов.

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