Била по голове на глазах у прохожих: в Бердичеве пьяная мать издевалась над младенцем

В Бердичеве Житомирской области случайные прохожие стали свидетелями вопиющего инцидента. Нетрезвая женщина, которая находилась на улице с двумя детьми, начала избивать своего 10-месячного сына за то, что тот громко плакал.

Инцидент произошел в местном парке культуры и отдыха. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляла с детьми в зоне отдыха. Один из малышей был в коляске. Внезапно женщина остановилась и начала избивать младенца, наносить ему удары по голове. Прохожие попытались заступиться за детей, а также сняли происшествие на видео. Детали сообщили в издании Бердичев.biz.

На видео, которое снял Денис Заремский, видно, как женщина сначала нервно трясет коляской, а потом наносит малышу удары по голове. Очевидцы происшествия вызвали полицию и в парк прибыл ювенальный инспектор.

Было установлено, что горе-мать находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в травмпункт и сделали анализ на алкоголь – в крови было обнаружено не менее 2,86 промиле алкоголя. В парке женщина находилась со своими двумя детьми – одному три года, второму 10 месяцев.

В Бердичеве пьяная мать избила младенца

"Работник полиции пытался разместить детей в отделении городской больницы, так как не хотел оставлять их с неадекватной матерью, а ее отправить в вытрезвитель. Однако детский врач отказалась", - сообщает издание.

Сотруднику полиции пришлось составить только протокол на мать по статье 184 (Невыполнение родительских обязанностей) и отпустить женщину вместе с детьми домой. Как объяснила она сотруднику полиции, таким образом она "успокаивает" своего малыша, так как он постоянно плачет.

Известно, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и по некоторым данным, она уже состоит на учете в социальных службах.

Напомним, ранее мы сообщали подробности избиения женщины в поезде Мариуполь-Киев.