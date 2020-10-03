Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Больше всего пострадали жители Бретани на северо-западе и Лазурного берега на юго-востоке Франции
Францию и Италию накрыл мощный шторм, в котором погибло 20 человек. Более десятка людей считаются без вести пропавшими. Непогода повалила множество деревьев, разрушила здания, мосты и даже привела к взрывам. Видео и фото жутких последствий шторма во Франции и Италии опубликовали в соцсети Twitter.
О погибших и пропавших без вести гражданах Франции, которые стали жертвами грозы, сообщил директор по вопросам гражданской защиты МВД Франции Жереми Круншан. По данным местных СМИ, шторм пришел на побережье Франции еще в четверг днем. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке.
В юго-восточном департаменте Приморские Альпы работают около 850 спасателей.
Последствия шторма в Европе (фото: Twitter)
По данным метеорологов, в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков. Это эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.
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