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"Насиловал дочерей": под Киевом задержали отца-педофила

STYLERПроисшествия    20.11.2018 - 16:52

Видео: YouTube/Национальная полиция Украины

В Киевской области арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Украинская полиция получила информацию об отце-педофиле от своих коллег в Австралии, которые обнаружили в интернете порно-видео с участием детей. Они отследили, что ролики изготовлены в Украине и продаются в Даркнете.

Выяснилось, что 45-летний житель Киевской области насиловал своих двух дочерей – 14 и 15 лет, сдавал девочек в аренду иностранцам и жителям Украины, а также использовал их для съемок видео порнографического содержания. К преступлению также причастен крестный отец девочек, 46-летний житель Киева.

20 ноября полиция провела обыск в доме у подозреваемых и обнаружила предметы для съемок порнографических роликов, фото и видео с участием несовершеннолетних, а также гранату РГД-5. По данному факту полиция начала уголовное производстве по части 5 статьи 301 ("Ввоз, изготовление, сбыть и распространение порнографических предметов") УК Украины.

 

Фото: Национальная полиция Украины

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых и изъятии девочек из семьи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Харьковом пенсионер-педофил надругался над 9-летней девочкой.

А также рассказывали о том, что в Николаеве изнасиловали 12-летнего ребенка.

Видео: РБК-Украина

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