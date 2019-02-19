Насилует прямо в лифте: в Харькове объявился новый маньяк

Стало известно о нескольких фактах насилия

В Харькове объявился новый серийный маньяк, который совершает свои мерзкие деяния прямо в лифтах высоток, сообщает ресурс "Трэш Харьков" в Telegram.

После последнего случая изнасилования, в котором пострадала молодая девушка, были опубликованы приметы маньяка. Оказалось, что мужчина со схожими данными уже совершал подобные преступления в лифтах в харьковском жилом массиве "Новые дома".

Маньяк в Харькове насилует женщин в лифте (скрин: Трэш Харьков/Telegram)

Маньяк совершил последнее преступление в лифте дома на улице Ньютона.

Приметы предполагаемого преступника: на вид ему 40-50 лет, невысокого роста (около 165 см), одет во все черное, на лице щетина.

"Есть информация о неединичном случае изнасилования, где фигурирует мужчина с таким же описанием и именно в этом районе", - написано в сообщении.

Пресс-служба полиции подтвердила, что преступление имело место. Но они не разглашают информацию, сославшись на конфиденциальность, о которой попросила семья пострадавшей.

Напомним, недавно всплыли шокирующие факты о мелитопольском насильнике - оказалось, что он напал на девушку с целью разжиться денег на очередную дозу.

Также мы сообщали, что продавец изнасиловал девочку, которой не было и 14-ти, прямо в магазине. Жертва зашла в магазин спортивной одежды, где подверглась насилию со стороны 52-летнего продавца, оказавшегося педофилом.

Ранее мы писали о том, что в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Его обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.