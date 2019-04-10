Настоящее чудо: школьник выжил после поражения 10 тысячами вольт

Школьника ударило током в 10 тысяч вольт под Запорожьем (коллаж: РБК-Украина)

Мальчик получил удар током в открытой электрощитовой

14-летний школьник получил ожоги второй и третьей степени тяжести после удара током мощностью в десять тысяч вольт. У ребенка поражено 30-40 процентов тела, сообщает ТСН.

Известно, что девятикласник вместе с другом решил прогуляться после уроков к Днепру. По дороге ребята увидели электрощитовую и решили заглянуть, что же там внутри. Школьник пропустил сквозь себя десять тысяч вольт. Он получил поражение рук, шеи, головы, левого бедра.

Сейчас мальчик находится в реанимации. У него очень глубокие ожоги, его ждет длительное лечение.

Школьника ударило током в 10 тысяч вольт под Запорожьем (скрин видео: YouTube/ТСН)

По словам Юрия, председателя гаражного кооператива, рядом с которым и произошел инцидент, он увидел взрыв и прибежал туда. Именно он вызвал скорую и потушил одежду парня, которая вспыхнула.

Мужчина говорит, что искатели металла регулярно срывают с щитовой замки. И еще несколько дней назад все было в порядке.

По факту служебной халатности полиция начала расследование. Энергетики утверждают, что проверяют целостность подстанций и электрощитовых еженедельно. Они настаивают, что дети сами сломали засовы, чтобы заглянуть внутрь.

Работники Запорожьеоблэнерго уже установили новые замки вместо сбитых и наклеили свежие наклейки с предупреждением об опасности.

По словам энергетиков, то, что парень выжил после поражения в десять тысяч вольт, можно считать чудом. Они в очередной раз напоминают, что заходить в такие помещения категорически запрещено, поскольку попасть под электрический разряд можно, даже ничего не трогая.

В облэнерго рассматривают возможность материальной помощи пострадавшему, даже если подтвердится, что он виноват сам. Если парня удастся спасти, ему придется делать как минимум несколько пластических операций.

Школьника ударило током в 10 тысяч вольт под Запорожьем (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, в Первомайске (Николаевская область) юный украинец вынужден третий год находиться в больнице, поскольку после полученных травм от удара током в 27 тысяч вольт его бросила мать.

Также мы писали, что в детсаду Киева ребенка ударило током от открытой розетки. Работников учреждения могут лишить свободы до трех лет или отнять право занимать определенную должность.