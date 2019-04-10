Справжнє диво: школяр вижив після ураження 10 тис. вольт

Школяра вдарило струмом в 10 тисяч вольт під Запоріжжям (колаж: РБК-Україна)

Хлопчик отримав удар струмом у відчиненій електрощитовій

14-річний школяр отримав опіки другого і третього ступеня тяжкості після удару струмом потужністю в десть тисяч вольт. У дитини вражено 30-40 відсотків тіла, повідомляє ТСН.

Відомо, що дев'ятикласник разом з другом вирішив прогулятися після уроків до Дніпра. По дорозі хлопці побачили електрощитову і вирішили зазирнути, що ж там усередині. Школяр пропустив крізь себе десять тисяч вольт. Він отримав ураження рук, шиї, голови, лівого стегна.

Зараз хлопчик перебуває в реанімації. В нього дуже глибокі опіки, на нього чекає тривале лікування.

Школяра вдарило струмом в 10 тисяч вольт під Запоріжжям (скрін відео: YouTube/ТСН)

За словами Юрія, голови гаражного кооперативу, поруч з яким і стався інцидент, він побачив вибух і прибіг туди. Саме він викликав швидку і загасив одяг хлопця, який спалахнув.

Чоловік каже, що шукачі металу регулярно зривають з щитової замки. І ще кілька днів тому все було гаразд.

За фактом службового недбальства поліція розпочала розслідування. Енергетики стверджують, що перевіряють цілісність підстанцій та електрощитових щотижня. Вони наполягають, що діти самі зламали засуви, аби зазирнути всередину.

Працівники Запоріжжяобленерго вже встановили нові замки замість збитих та наклеїли свіжі наліпки з попередженням про небезпеку.

За словами енергетиків, те, що хлопець вижив після ураження у десять тисяч вольт, можна вважати дивом. Вони вкотре нагадують, що заходити до таких приміщень категорично заборонено, оскільки потрапити під електричний розряд можна, навіть нічого не чіпаючи.

В обленерго розглядають можливість матеріальної допомоги постраждалому, навіть якщо підтвердиться, що він винен сам. Якщо хлопця вдасться врятувати, йому доведеться робити щонайменше кілька пластичних операцій.

Школяра вдарило струмом в 10 тисяч вольт під Запоріжжям (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, у Первомайську (Миколаївська область) юний українець змушений третій рік перебувати у багатопрофільній лікарні, оскільки після отриманих травм від удару током в 27 тисяч вольт його покинула мати.

Також ми писали, що у дитсадку Києва дитину вдарило струмом від відкритої розетки. Працівників установи можуть позбавити волі до трьох років або відняти право обіймати певну посаду.