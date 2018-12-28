"Недбалість працівників": у дитсадку Києва дитину вдарило струмом від відкритої розетки

Колаж РБК-Україна

Дитину відвезли у лікарню

В дитячому садку Києва №104 під час занять фізкультури через недбалість працівників закладу була травмована дитина. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє Київ Оперативний.

Наголошується, що дитині було 5 років. На даний момент відкрито кримінальне провадження за ч1 ст 137 ККУ. Працівників установи можуть позбавити волі до трьох років або відняти право обіймати певну посаду.

Скріншот: (facebook.com/KyivOperativ)

"У київському дитячому садку №104 під час занять фізкультурою, хлопчик (2013 року народження) торкнувся спиною відкритої електричної розетки, в результаті чого отримав удар струмом. Він був госпіталізований. Нещасний випадок зараз розслідують правоохоронці", - написано в пості.

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

"Нещасний випадок?! Та це кримінальна недбалість працівників садка";

"Як у садку могла бути відкрита розетка?";

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що школяра в Дніпрі вдарило струмом під час лікування зубів. Після електрофорезу восьмирічний син поскаржився на опік руки від електрода.

Ми писали, що раніше під Дніпром школярка жорстоко поплатилася за помилку в прізвищі однокласника.

Також ми повідомляли про те, що в РФ в сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру з бензином, сокиру і ножі - 14-річний хлопчик хотів помститися за цькування.