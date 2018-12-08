Школьника в Днепре ударило током во время лечения зубов

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Ребенок пострадал во время процедуры электрофореза

Мать школьника из Днепра обвинила стоматологическую поликлинику в опасных процедурах.

После электрофореза ее восьмилетний сын пожаловался на ожог руки от электрода, говорится в сюжете ТСН.

Зато сами медики уверяют, что это невозможно.

Это была уже седьмая процедура курса электрофореза у ребенка, но первая с такими последствиями.

"Я пришла в шок от того, как ребенка обожгли. Ни одной маме и ни одному ребенку такого не могу пожелать", - жалуется мама мальчика.

Кадр из видео

Один электрод с раствором на руку, второй - на челюсь: такую 15-минутную процедуру для укрепления эмали проходят каждый день в местной стоматологической поликлинике десятки детей.

Месдсестра Наталья Сердюк говорит, что делала все, как следует - она там работает около 25 лет. Кроме того, по ее словам, ребенок не жаловался ни на какие неприятные ощущения.

Кадр из видео

"Просто немого пощипывало, а под конец ударило током", - заявил пострадавший.

На вопрос, почему школьник не сообщил об этом родителям, он ответил, что из-за своей стеснительности.

На боль в руке мальчик пожаловался отцу после того, как они уже ушли с поликлиники. Папа тут же пошел жаловаться, а ребенка отправил на спортивную тренировку, чему медики были удивлены.

Однако медсестра уже получила выговор от главврача и устранена от работы на время служебного расследования.

Одна из версий случившегося - то, что у ребенка был рисунок на руке. Возможно из-за этого могла быть такая реакция.

Кадр из видео

Врачи поликлиники также продемонстрировали исправность оборудования и предоставили соответствующие документы, в которых говорится, что оно было закуплено 36 лет назад.

Мама пострадавшего претензий к медикам не имеет, но пытается добиться обновления оборудования.

Напомним, ранее под Днепром школьница жестоко поплатилась за ошибку в фамилии одноклассника.

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Видео: РБК-Украина