Наказание за буллинг в Украине: эксперты рассказали, как это будет работать

Фото: коллаж РБК-Украина

Юристы проанализировали эффект от аналогичных законов, когда усиливалась ответственность за вождение авто в пьяном виде

После череды громких скандалов относительно травли детей в школах эксперты напомнили, что в Украине в октябре парламент принял в первом чтении законопроект №8584 о противодействию и введению штрафов за буллинг. Причем наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты, передает "Сегодня".

Отмечается, что по данным фонда ЮНИСЕФ, в прошлом году в нашей стране 24% детей стали жертвами буллинга в школах, причем 40% пострадавших никому о травле не рассказывали. Всего же в мире издевкам подвергается около 150 млн детей – то есть каждый второй ученик в возрасте 13-15 лет.

Законопроект, который приняли украинские депутаты, предлагает внести изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях и дополнить его статьей 173-4, которая устанавливает ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга работниками учебных заведений.

Напомним, что буллингом называют моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения влечет наложение штрафа от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 грн). Такие же штрафы придется заплатить родителям малолетних или несовершеннолетних школьников-задир в возрасте от 14 до 16 лет

Юристы рассказали, как подобная законодательная инициатива будет работать в наших реалиях, кто будет нести ответственность и можно ли доказать случаи буллинга в суде.

По словам юриста ЮКК "Де-Юре" Владимира Данилина, прогнозировать эффект от законопроекта сложно, но если рассматривать в аналогии с другими законами по усилению ответственности, то законопроект носит скорее популистский характер.

"Достаточно проанализировать эффект от аналогичных законов, когда усиливалась ответственность за вождение в состоянии опьянения транспортными средствами. Как показывает статистика, соответствующей динамики по уменьшению случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, к сожалению, не наблюдается", - рассказал эксперт.

Фиксировать случаи травли и составлять протоколы об админнарушении будет Нацполиция. После составления такой протокол с соответствующими материалами (доказательной базой) будет отправляться в местный суд, который будет рассматривать дело по существу – действительно ли в действиях человека есть предусмотренный состав правонарушения. По результату рассмотрения дела суд будет выносить решение о взыскании штрафа или же закрытии производства в случае отсутствия состава административного правонарушения.

Для фиксирования факта достаточно заявления, о котором будет составлен протокол о таком правонарушении, однако уже местный суд займется определением - буллинг ли это и есть ли состав админправонарушения.

Сбором доказательств будут заниматься те, кто составляли протокол об админответственности - сотрудник Нацполиции.

Отметим, что классный руководитель должен будет контролировать ситуацию, собирать жалобы родителей, инициировать расследование и всячески способствовать разрешению ситуации.

Как говорится в материале, вообще юристы к законодательной инициативе относятся довольно скептически.

Как сообщалось ранее, учительницу харьковской школы №151 после громкого скандала травлей ученицы и сбора денег на торт, уволили из учебного заведения.

Кстати, недавно в киевской школе разразился скандал из-за наглых "поборов" с родителей.

Ранее мы уже сообщали, что в Здолбунове разгорелся скандал из-за того, что учитель на уроке взял ученика за ухо и поставил в угол. Мальчик утверждает, что его наказали за приветствие "Слава Украине", а вот у педагога есть своя версия конфликта.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина