"Я с вас не слезу": в Киеве разразился скандал из-за "поборов" в школе

Фото: Гривны (flickr.com/ssu)

Женщина угрожала "не слезать", пока не сдадут деньги

В киевской школе разразился скандал из-за наглых "поборов" с родителей. Об этом сообщил Владимир Шевченко на странице "Батьки SOS" в Facebook.

"Добрый день всем. Тут пишут все о сборищах в школах, собраниях для сдачи денег. Вот и я решил написать. Школа 284. Город Киев. Писать много не будут, покажу переписку мою и главы родительского комитета", - сказал он.

Обратим внимание, что на опубликованных фото видно, что женщина сначала написала в половине второго ночи, а также на следующий день. При этом, как выяснилось, родители удалили мужчину из группы в меседжере, а за возвращение "требовали" 500 гривен.

Скриншот переписки (facebok.com/Батьки SOS)

Более того, женщина написала, что "не слезет", пока родители не сдадут деньги.

Напомним, на сегодняшний день родительские комитеты выполняют функцию коллекторских контор, которые "выбивают" деньги из родителей. Об этом заявила сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника.

Также мы писали, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.