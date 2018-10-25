"Если бы родители Дианы интересовались жизнью класса...": новые подробности скандала вокруг торта в школе

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В родительском комитете харьковской школы №151 рассказали детали вопиющего инцидента с тортом

Никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника. Об этом заявили в родительском комитете школы.

"Родительская тройка 6-Б класса, в последний учебный день четверти, решила поздравить детей и накрыть им сладкий стол. В конце воспитательного часа, на последнем уроке, представитель родительской тройки Наталья Толяренко угощала детей тортом и соком. В классе 32 ребенка, но так уж сложилось, что родители одной девочки, Дианы Андроновой, не согласны со сбором средств на классные нужды и принципиально в нем не участвуют. Раздавая сладости, представитель тройки сказала Диане, что не может ее угостить, так как продукты куплены на средства других родителей. Диана расстроилась, начала плакать, одноклассники интересовались - что случилось. На что Толяренко повторила причину, по которой не может угостить Диану. Никто из одноклассников не злорадствовал, не издевался, дети, сидевшие рядом, скорее были в недоумении от произошедшего", - рассказал глава родительского совета школы Михаил Мусатов.

По его словам, классный руководитель Наталья Комир в это время выходила из класса и не видела инцидента.

"Диана спросила, можно ли ей уйти домой, Наталья Толяренко объяснила, что не имеет права отпускать, и нужно дождаться классного руководителя", - сказал Мусатов.

Он также отметил, что обида, нанесенная ребенку - вопиющий факт. И признает: Толяренко не имела права так себя вести. Но женщина извинилась и получила общественное порицание.

При этом, говорит Мусатов, "обвинять родительскую тройку, а по факту одну Толяренко, тоже несправедливо".

"Работа в тройке - не привилегия, как думают некоторые, а скорее наказание. Когда на родительских собраниях выбирают ''тройку'', основная масса прячет голову ниже колен... Нужны ли ''тройки'', ''советы'', ''комитеты''? Считаю, нужны! Не для сбора денег и поборов, как считают отдельные, а для оказания помощи педагогическим коллективам школ в воспитании и обучении. Только совместными усилиями мы сможем вырастить молодежь", - говорит представитель родительского совета.

Кроме того, Мусатов высказался о "классных нуждах", которые согласовываются и утверждаются на родительских собраниях.

"Это не ежемесячные торты по 1600 грн. Деньги из фонда класса расходуются решением самих родителей на поощрение, поздравление, экскурсии детей. Если бы родители Дианы интересовались жизнью класса, посещали собрания, а еще лучше вошли в тройку, то знали бы, куда идут 50 гривен в месяц (1,67 грн в день). Опять же, сдавать или нет - их право! Но если хотим, чтобы в классе был коллектив, то с ним нужно считаться. Родители Дианы пошли не против системы, а противопоставили себя коллективу. Такая жизненная позиция", - подчеркнул Михаил.

Скриншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

"Горько и обидно за весь негатив в адрес нашей школы. Я очень хорошо знаю всех учителей, знаю, с каким энтузиазмом и самоотдачей они относятся к своему делу. Все мы знаем, какой это неблагодарный труд. Общество, занимающееся травлей учителей - обречено! Факт ЧП остается фактом! Все участники произошедшего обязаны задуматься и переосмыслить свою позицию. Родители одноклассников ни в коем случае не настраивать детей негативно в свете произошедшего. Родителям Дианы приношу извинения от родительского совета школы. Проявите мудрость ради будущего наших детей!" - резюмировал Мусатов.

Ранее в Минобразования рассказали, что стало с классной руководительницей 6-Б класса школы №151, где и произошел инцидент с тортом.

Видео: РБК-Украина