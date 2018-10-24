Фото: коллаж РБК-Украина

В учебном заведении запретили проводить мероприятия, которые требуют сбора родительских средств

Буллинг в харьковской школе: в Минобразования рассказали, что стало с учительницей

Инцидент в харьковской школе относительно травли ученицы шестого класса из-за отказа ее родителей делать взнос "на нужды класса" и на праздничный торт получил продолжение. Советник министра науки и образования Украины Оксана Макаренко заявила, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы №151 объявили выговор, передает LB.ua.

Кроме того, в классе будет переизбран родительский комитет, а в учебном заведении запретили проводить мероприятия, которые требуют сбора родительских средств.

Напомним, вчера появилась информация о том, что в харьковской школе учительница в присутствии всего класса пристыдила ученицу за то, что ее родители не сдали деньги на торт, который закупили на сладкий стол по окончанию учебной четверти. Также она не позволила ребенку покинуть класс до окончания мероприятия.

Макаренко отметила, что подобный инцидент является "ужасной ситуацией", которая к сожалению очень распространена в украинских школах.

"Часто бывает, что такие методы используют родительские комитеты для давления на родителей, которые не сдают деньги. Именно эта ситуация ужасная тем, что они поставили девочку к доске и стыдили ее. На сегодня выглядит так, что мама девочки отказалась сдавать деньги на сладкий стол, что, по моему мнению, правильно. На месте учительницы я бы тоже не позволяла приносить сладости в класс. Еда, в частности, может быть испорчена. Кто будет отвечать, если дети отравятся?" - заявила советник главы Минобразования.

Макаренко также добавила, что выступает за то, чтобы дети делали совместные мероприятия, но для этого не нужно устраивать дорогие корпоративы.

"Можно было пообщаться, вместе поиграть, пофотографироваться. Чтобы дети научились понимать чувства друг друга. А сейчас чему научили детей? Они научили буллить ребенка - если кто пошел против коллектива, он должен быть наказан. Но они не осознают, что научив детей таким образом относиться к своим одноклассникам, они и своего ребенка подвели под угрозу. Завтра их ребенка будут булить, и они будут искать правды и не найдут, потому что сами научили ребенка вместо любви и понимания языку ненависти", - рассказала она.

По ее словам, существование родительских комитетов в школах не оправдано и необходимо менять форму общения родителей с учителями.

Также советник главы Минобразования рассказала, что много лет государство не вкладывало средства в развитие школ и поэтому возникла такая необходимость - обращаться к родителям за помощью. Однако, по ее словам, сейчас "ситуация уже не такая страшная - государство выделяет деньги на мебель, закупку техники. Поэтому надо остановить существования этих коллекторских коллективов под названием "родительские комитеты"".

Как сообщалось, ранее во Львове вспыхнул скандал из-за учителя физкультуры, который ударил первоклассника.

Также мы писали, что недавно в Одессе в одной из школ во время родительского собрания произошел инцидент, когда директор школы вступил в конфликт с мамой ученицы первого класса из-за публикации в социальной сети.

Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

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Видео: РБК-Украина