Булінг у харківській школі: в Міносвіти розповіли, що стало з вчителькою

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У навчальному закладі заборонили проводити заходи, які вимагають збору батьківських коштів

Інцидент у харківській школі щодо цькування учениці шостого класу через відмову батьків робити внесок "на потреби класу" та на святковий торт отримав продовження. Радниця міністра науки і освіти України Оксана Макаренко заявила, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи №151 оголосили догану, передає LB.ua.

Крім того, в класі буде переобраний батьківський комітет, а в навчальному закладі заборонили проводити заходи, які вимагають збору батьківських коштів.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про те, що в харківській школі вчителька в присутності всього класу присоромила ученицю за те, що її батьки не здали гроші на торт, який закупили на солодкий стіл по закінченню навчальної чверті. Також вона не дозволила дитині покинути клас до закінчення заходу.

Макаренко зазначила, що подібний інцидент є "жахливою ситуацією", яка, на жаль, дуже поширена в українських школах.

"Часто буває, що такі методи використовують батьківські комітети для тиску на батьків, які не здають гроші. Саме ця ситуація жахлива тим, що вони поставили дівчинку до дошки і соромили її. На сьогодні виглядає так, що мама дівчинки відмовилася здавати гроші на солодкий стіл, що, на мою думку, правильно. На місці вчительки я б теж не дозволяла приносити солодощі в клас. Їжа, зокрема, може бути зіпсована. Хто буде відповідати, якщо діти могли отруїтися?" - заявила радниця глави Міносвіти.

Макаренко також додала, що виступає за те, щоб діти робили спільні заходи, але для цього не потрібно влаштовувати дорогі корпоративи.

"Можна було поспілкуватися, разом пограти, пофотографуватися. Щоб діти навчилися розуміти почуття один одного. А зараз чому навчили дітей? Вони навчили булити дитини - якщо хто пішов проти колективу, він повинен бути покараний. Але вони не усвідомлюють, що навчивши дітей таким чином ставитися до своїх однокласників, вони і своєї дитини підвели під загрозу. Завтра їх дитини будуть булить, і вони будуть шукати правди і не знайдуть, тому що самі навчили дитину замість любові і розуміння мові ненависті", - розповіла вона.

За її словами, існування батьківських комітетів у школах не виправдано і необхідно змінювати форму спілкування батьків із вчителями.

Також радниця глави Міносвіти розповіла, що багато років держава не вкладала кошти у розвиток шкіл і тому виникла така необхідність - звертатися до батьків по допомогу. Однак, за її словами, зараз "ситуація вже не така страшна - держава виділяє гроші на меблі, закупівлю техніки. Тому треба зупинити існування цих колекторських колективів під назвою "батьківські комітети"".

Як повідомлялося, раніше у Львові спалахнув скандал з-за вчителя фізкультури, який вдарив першокласника.

Також ми писали, що нещодавно в Одесі в одній з шкіл під час батьківських зборів стався інцидент, коли директор школи вступив у конфлікт з мамою учениці першого класу через публікації у соціальній мережі.

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

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Відео: РБК-Україна