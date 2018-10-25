"Якщо б батьки Діани цікавилися життям класу...": нові подробиці скандалу навколо торта в школі

Колаж РБК-Україна

У батьківському комітеті харківської школи №151 розповіли деталі кричущого інциденту з тортом

Ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята. Про це заявили в батьківському комітеті школи.

"Батьківська трійка 6-Б класу, в останній навчальний день чверті, вирішила привітати дітей і накрити їм солодкий стіл. В кінці виховної години, на останньому уроці, представник батьківської трійки Наталія Толяренко пригощала дітей тортом і соком. В класі 32 дитини, але так вже склалося, що батьки однієї дівчинки, Діани Андронової, не згодні зі збором коштів на класні потреби і принципово в ньому не беруть участь. Роздаючи солодощі, представник трійки сказала Діані, що не може її пригостити, так як продукти куплені на кошти інших батьків. Діана засмутилася, почала плакати, однокласники цікавилися - що трапилося. На що Толяренко повторила причину, з якої не може пригостити Діану. Ніхто з однокласників не зловтішався, не знущався, діти, сиділи поруч, швидше були в подиві від події", - розповів голова батьківської ради школи Михайло Мусатов.

За його словами, класний керівник Наталія Комір в цей час виходила з класу і не бачила інциденту.

"Діана запитала, чи можна їй піти додому, Наталя Толяренко пояснила, що не має права відпускати, і потрібно дочекатися класного керівника", - сказав Мусатов.

Він також зазначив, що образа, завдана дитині - кричущий факт. І визнає: Толяренко не мала права так поводитися. Але жінка вибачилася і отримала громадський осуд.

При цьому, говорить Мусатов, "звинувачувати батьківську трійку, а за фактом одну Толяренко, теж несправедливо".

"Робота в трійці - не привілей, як думають деякі, а швидше покарання. Коли на батьківських зборах обирають ''трійку'', основна маса ховає голову нижче колін... Чи потрібні ''трійки'', ''поради'', ''комітети''? Вважаю, потрібні! Не для збору грошей і поборів, як вважають окремі, а для надання допомоги педагогічним колективам шкіл у вихованні та навчанні. Тільки спільними зусиллями ми зможемо виростити молодь", - говорить представник батьківської ради.

Крім того, Мусатов висловився про "класні потреби", які погоджуються і затверджуються на батьківських зборах.

"Це не щомісячні торти по 1600 грн. Гроші з фонду класу витрачаються рішенням самих батьків на заохочення, привітання, екскурсії дітей. Якби батьки Діани цікавилися життям класу, відвідували збори, а ще краще увійшли в трійку, то знали б, куди йдуть 50 гривень в місяць (1,67 грн в день). Знову ж таки, здавати чи ні - їх право! Але якщо хочемо, щоб у класі був колектив, то з ним потрібно рахуватися. Батьки Діани пішли не проти системи, а протиставили себе колективу. Така життєва позиція", - підкреслив Михайло.

Скріншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

"Гірко та прикро за весь негатив на адресу нашої школи. Я дуже добре знаю всіх вчителів, знаю, з яким ентузіазмом і самовіддачею вони відносяться до своєї справи. Всі ми знаємо, яка це невдячна праця. Суспільство, яке займається цькуванням вчителів - приречене! Факт НП залишається фактом! Всі учасники події зобов'язані задуматися і переосмислити свою позицію. Батьки однокласників ні в якому разі не повинні налаштовувати дітей негативно в світлі події. Батькам Діани приношу вибачення від батьківської ради школи. Проявіть мудрість заради майбутнього наших дітей!" - резюмував Мусатов.

Раніше у Міносвіти розповіли, що стало з класним керівником 6-Б класу школи №151, де і стався інцидент з тортом.

Відео: РБК-Україна